“Cartagena es la sede alterna natural del Gobierno”: Yamil Arana sobre propuesta de De la Espriella

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se refirió a la propuesta del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de establecer una sede de gobierno en Barranquilla, señalando que, aunque la cercanía de la capital del Atlántico beneficia a la región, Cartagena se mantiene como la sede alterna natural de cualquier mandatario por la presencia de la Casa de Huéspedes Ilustres.

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“Barranquilla está más cerca que Bogotá y eso nos conviene mucho, pero cuando venga a Cartagena, que ya es la sede alterna natural de cualquier presidente de la República porque aquí se encuentra la Casa de Huéspedes, nosotros le vamos a proponer al presidente que tenga también una sede en la ciudad de Cartagena y en el departamento de Bolívar”, afirmó el mandatario departamental.

En ese sentido, Arana explicó que el objetivo es descentralizar el gobierno central y llevar la presencia estatal a los territorios a donde nunca ha llegado un jefe de Estado, pues es allí donde se concentran los verdaderos problemas de la comunidad.

El gobernador enfatizó la urgencia de que el mandatario nacional visite el sur del departamento para abordar de frente la criminalidad e intervenir la minería ilegal que hoy deteriora el ecosistema y empobrece a los habitantes. Asimismo, sostuvo que es necesario formalizar esta actividad bajo un esquema sostenible y amigable con el medio ambiente, lo que permitiría generar las utilidades necesarias para financiar obras prioritarias como vías, puentes y acueductos en la región.