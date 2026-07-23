Incendio en el barrio Lo Amador dejó a una familia en la calle

Un voraz incendio registrado en la tarde de este miércoles destruyó por completo una vivienda ubicada en la calle Ricaurte del barrio Lo Amador.

La conflagración dejó sin techo y sin enseres al señor Vladimir Maldonado, un mecánico del sector que residía en el inmueble y quien se vio sorprendido por las llamas mientras laboraba a pocos metros de su hogar.

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El afectado relató que se encontraba trabajando en un taller de radiadores ubicado justo frente a su casa cuando los vecinos le alertaron que salía un denso humo de su habitación. Pese a que miembros de la comunidad reaccionaron rápidamente e intentaron sofocar las llamas con extintores antes de la llegada de dos máquinas del Cuerpo de Bomberos, la magnitud del fuego consumió en minutos la totalidad de sus pertenencias, muebles, electrodomésticos y equipos de telefonía.

Maldonado, quien aclaró que siempre toma precauciones eléctricas y deja todo desconectado antes de salir, tuvo que pasar la noche en casa de sus hermanas vistiendo únicamente la ropa que llevaba puesta.

Ante esta difícil situación, líderes comunitarios del sector solicitaron la solidaridad de los ciudadanos y habilitaron la línea telefónica 324 3187641 para coordinar cualquier tipo de ayuda en vestuario, alimentos, materiales o enseres.