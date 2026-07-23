En Cartagena responsable de feminicidio fue condenado a 31 años y dos meses de prisión

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación posibilitaron que un hombre de 41 años aceptara su responsabilidad en la muerte de su compañera sentimental.

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Esta decisión fue plasmada en un preacuerdo que de manera libre, espontánea y asesorado por su abogado suscribió el ahora condenado con el ente investigador.

Los hechos investigados ocurrieron el 5 de diciembre de 2025 en una vivienda del barrio Fredonia donde el sentenciado hirió a su pareja en múltiples oportunidades con un arma cortopunzante, durante una discusión. La víctima de 22 años fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin vida.

El preacuerdo fue avalado por un juez penal de conocimiento de Cartagena, quien, tras declarar al involucrado responsable del delito de feminicidio agravado, lo condenado a 31 años y 2 meses de prisión.

Poco después de cometer el crimen la Policía Nacional capturó al responsable.

Esta decisión judicial se encuentra ejecutoriada.