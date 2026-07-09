Camacol espera reactivación de la vivienda con el nuevo Gobierno Nacional

El gremio advierte que la iniciación de nuevos proyectos de vivienda retrocedió cerca de 15 años.

Boyacá

El sector de la construcción espera una nueva dinámica económica con la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Así lo manifestó Camilo Telles, expresidente de la Junta Directiva de Camacol, quien aseguró que el gremio confía en que se reactiven los programas de subsidios y se definan reglas claras para impulsar la compra de vivienda en el país.

Telles señaló que uno de los principales impactos para el sector durante los últimos cuatro años fue la finalización del programa Mi Casa Ya, una herramienta que, según explicó, permitía a muchas familias completar el cierre financiero necesario para adquirir vivienda.

“Uno de los aspectos que más afectó al gremio fue la finalización del programa Mi Casa Ya. Era una gran herramienta para los constructores, porque permitía canalizar recursos que necesitaban las familias para completar sus cierres financieros y concretar la compra de vivienda”, afirmó.

También indicó que desde comienzos de año Camacol, Asobancaria y Asocajas elaboraron propuestas para el sector edificador, las cuales fueron socializadas con varios precandidatos presidenciales y posteriormente entregadas al presidente electo.

Según Telles, estas iniciativas contemplan medidas relacionadas con subsidios, crédito hipotecario, financiación para constructores y el fortalecimiento de las cajas de compensación, que también aportan recursos para facilitar el acceso a vivienda.

“Las propuestas ya fueron entregadas al presidente electo y estamos a la espera de mesas de concertación con el ministro de Vivienda recién anunciado”, sostuvo.

Boyacá, entre los departamentos más afectados

El expresidente de la Junta Directiva de Camacol aseguró que Boyacá fue uno de los territorios más golpeados por la crisis del sector, debido a la alta dependencia de los subsidios para la adquisición de vivienda.

De acuerdo con Telles, nueve de cada diez unidades de vivienda que se vendían en el departamento requerían el apoyo del programa Mi Casa Ya. Además, indicó que en algunos periodos se registraron desistimientos de hasta el 50 % en negocios de vivienda.

“No se trata únicamente de desistimientos en proyectos o negocios ya constituidos y consolidados, sino de la pérdida de confianza”, explicó.

El vocero agregó que la falta de claridad en la política pública de vivienda, los cambios en los decretos y la incertidumbre frente a las tasas de interés afectaron la iniciación de nuevos proyectos.

“Hoy, en 2026, estamos en cifras similares a las de hace aproximadamente 18 años, en materia de iniciación y oferta de nuevos proyectos de vivienda”, aseguró.