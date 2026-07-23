Hombre presuntamente incumplía detención domiciliaria en Bolívar y fue capturado en una vía

En desarrollo de las acciones operativas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las decisiones judiciales, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte en el departamento de Bolívar, logró la captura de un hombre por el delito de fuga de presos, durante actividades de registro y control adelantadas en el kilómetro 96 de la Ruta Nacional 9005, vía San Onofre - Cartagena.

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Durante el procedimiento, los uniformados verificaron los antecedentes judiciales y realizaron la consulta en la base de datos de la población privada de la libertad a cargo del INPEC, estableciendo que el ciudadano registraba una medida de detención domiciliaria vigente en Cartagena (Bolívar), dentro de un proceso judicial por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

Ante esta situación, fue capturado por el delito de fuga de presos y dejado a disposición de la Fiscalía Seccional 22 de Turbaco, donde deberá responder por el nuevo delito que se le atribuye.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó que estos resultados reflejan la efectividad de los controles desplegados en las vías del departamento y destacó que, en lo corrido del año, la Policía Nacional ha capturado a siete personas por el delito de fuga de presos, reafirmando el compromiso institucional con el cumplimiento de las decisiones judiciales y la seguridad ciudadana.

La Policía Nacional recuerda a las personas que afrontan situaciones judiciales y se encuentran sujetas a medidas impuestas por las autoridades competentes la importancia de cumplir estrictamente las disposiciones establecidas por la justicia.

El incumplimiento de estas medidas puede acarrear nuevas responsabilidades penales. Asimismo, invita a la ciudadanía a respetar las decisiones judiciales y a seguir denunciando cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.