Nueva modalidad de hurto en Cartagena: alquilan apartamentos para ingresar a edificios y saquear
Según denuncias, una banda estaría utilizando plataformas de renta corta para cometer los delitos
Una nueva modalidad de hurto tiene en alerta a residentes y administradores de edificios en Cartagena. Según denuncias, una banda de apartamenteros estaría utilizando plataformas de renta corta para alquilar propiedades por pocos días, ingresar a conjuntos residenciales y posteriormente cometer robos.
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Los casos se habrían presentado en sectores como Marbella y Torices, donde los sujetos estarían aprovechando los accesos autorizados como supuestos inquilinos para moverse dentro de las copropiedades.
Las autoridades ya avanzan en la identificación de los responsables, quienes quedaron registrados en cámaras de seguridad de uno de los apartamentos afectados.
Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a administradores y consejos de propiedad horizontal para reforzar los controles de ingreso, verificar la identidad de los huéspedes y establecer medidas de seguridad que permitan prevenir nuevos hechos en la ciudad.