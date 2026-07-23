Estadio Américo Montanini de Bucaramanga: estudios y diseños estarán listos en enero de 2027

La Gobernación de Santander presentará el próximo 11 de agosto al Gobierno Nacional el proyecto de remodelación del Estadio Departamental Américo Montanini, en una reunión programada con la nueva ministra del deporte, Juliana Gutiérrez. El objetivo será gestionar los recursos para ejecutar las obras una vez finalice la etapa de estudios y diseños, que actualmente registra un avance del 70%.

El anuncio lo hizo en Caracol Radio, el director de Indersantander, Juan Andrés Suárez Gutiérrez, quien explicó que la consultoría avanza conforme al cronograma y que la meta es entregar los estudios y diseños entre mediados y finales de enero de 2027.

“Esperemos entregarle a los santandereanos los estudios y diseños finalizados durante mediados o finales del mes de enero de 2027. Vamos a gestionar los recursos para poder tener un estadio óptimo de las mejores características a nivel internacional”, señaló el funcionario.

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El proyecto llega a esta etapa luego de superar varios retrasos administrativos. En junio de 2025, la Gobernación anunció que se había destrabado el proceso para iniciar los estudios y diseños, luego de que en dos oportunidades se declarara desierta la licitación para contratar la interventoría. Posteriormente, se adjudicó ese contrato y se dio inicio formal a la estructuración técnica de la remodelación.

Suárez, indicó que el siguiente paso será asegurar la financiación de la obra. Por eso, confirmó que el proyecto será presentado a la nueva ministra del deporte durante un encuentro previsto para el 11 de agosto en Bogotá.

“Trabajar fuertemente para buscarle los recursos del Gobierno Nacional. Ya tenemos cita para presentarnos ante la ministra del deporte y presentarle este importante proyecto para la ciudad”, afirmó.

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El director de Indersantander también explicó que continúan resolviéndose aspectos técnicos relacionados con el Plan de Emergencia y Contingencia, necesarios debido a que el estadio hace parte del complejo de la Villa Olímpica, donde funcionan otros escenarios deportivos que deben integrarse dentro del proyecto de remodelación.

Mientras avanza el proceso de estructuración, el funcionario confirmó que el estadio Américo Montanini se encuentra listo para recibir los partidos del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, tras los trabajos de mantenimiento realizados durante los últimos dos meses en la gramilla.