Bucaramanga también podría ser sede alterna del Gobierno nacional, dice el alcalde Cristian Portilla

Bucaramanga

Tras el anuncio del gobierno electo de tener sedes alternas en el país para trabajar de manera descentralizada, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que la capital santandereana también podría ser sede, sobre todo para temas de seguridad.

“Bucaramanga puede ser una sede alterna, por el trabajo en materia de seguridad; además de Medellín y Barranquilla, Bucaramanga hace parte de las ciudades del señor presidente para poder sesionar y trabajar por los colombianos”, indicó el alcalde Portilla.

Además, el alcalde Portilla también confirmó que el próximo 4 de agosto se reunirá con el ministro de defensa designado, con los alcaldes de ciudades capitales y el presidente Abelardo De la Espriella para avanzar en la conformación del ‘Bloque de defensa y seguridad urbana’ y allí presentará los resultados en materia de seguridad de la ciudad y las peticiones de las necesidades que tiene la capital santandereana.

“Para el próximo 4 de agosto presentaremos nuestra estrategia, lo que hemos venido haciendo en Bucaramanga, la prohibición del consumo de drogas, el CTP, que es el centro de traslado de protección, el C4, los planes avispas, pero también le pediremos un recurso para el centro de detención transitoria, la cárcel aquí en Bucaramanga para sindicados”, indicó el alcalde Portilla.