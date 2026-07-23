Gobernador de Santander respalda eventual posesión del presidente electo en una unidad militar

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció sobre la posibilidad de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión en una unidad militar del Cauca y aseguró que, de concretarse, la decisión obedecería a razones de seguridad.

El mandatario recordó que la Constitución permite que el presidente elija el lugar donde se realizará la ceremonia, siempre que esta se lleve a cabo ante el Congreso de la República.

Además, defendió el papel de las Fuerzas Militares en este tipo de actos y afirmó que históricamente han sido las encargadas de garantizar la seguridad de las posesiones presidenciales, como la del Presidente Petro y otros eventos oficiales del Estado.

“Si la posesión se realiza en una unidad militar, especialmente en una zona de alta complejidad como el Cauca, lo lógico es entender que la motivación es brindar mayores garantías de seguridad para todos los asistentes”, afirmó el gobernador.

El mandatario también hizo un llamado a no convertir a las Fuerzas Militares en un escenario de confrontación política y sostuvo que cuestionar su papel institucional no contribuye al debate democrático.

“Las Fuerzas Militares han garantizado la seguridad de las posesiones presidenciales durante décadas, incluida la del presidente Gustavo Petro, y de innumerables actos oficiales del Estado”, señaló Díaz.