Santander tiene dos equipos especializados para rescates en estructuras colapsadas

Santander cuenta con dos de los 24 equipos especializados en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que hay actualmente en Colombia, según explicó la Defensa Civil Seccional Santander.

Uno de ellos es el USAR COL28, integrado por 43 voluntarios acreditados ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. De ese grupo, 20 rescatistas fueron movilizados para apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto y actualmente trabajan en Cali.

Estos equipos están preparados para intervenir en lugares donde colapsaron edificaciones y se requiere personal entrenado para localizar y rescatar personas atrapadas.

Dudwing Villamizar, líder voluntario de la Defensa Civil Seccional, explicó que cuando ocurre una emergencia de esta magnitud, los grupos disponibles son distribuidos entre las zonas afectadas de acuerdo con las necesidades identificadas desde la coordinación nacional.

“Al COL28 específicamente lo mandaron a Cali porque los otros equipos de Bomberos, Defensa Civil o Cruz Roja tienen un sitio específico de trabajo. Eso con el fin de que no todos estemos trabajando en la misma parte”, explicó.

El USAR COL28 sale preparado para operar por sus propios medios

Los rescatistas no solamente deben estar preparados para las labores de búsqueda. Cuando son movilizados a una emergencia, también llevan lo necesario para mantenerse durante la operación sin depender de los recursos del territorio afectado.

En esta ocasión, el grupo salió desde Floridablanca con un carro tanque, dos camiones, camionetas, herramientas, equipos tecnológicos y elementos de protección personal. También llevó su propia alimentación e hidratación.

“Ninguno de estos equipos especializados llega a solicitar dónde me voy a quedar, qué voy a comer, cómo me voy a hidratar”, explicó Villamizar al señalar que la autonomía hace parte de la preparación exigida a estos grupos.

Por otro lado, la formación de los integrantes de estos equipos también se actualiza periódicamente. De acuerdo con Villamizar, los cursos tienen una vigencia de dos años, debido a que las guías y los estándares utilizados para las operaciones de búsqueda y rescate van cambiando.

Incluso la forma de marcar los lugares donde trabajan está estandarizada. Los rescatistas dejan señales que permiten identificar qué labores ya se realizaron en una zona y cuáles están pendientes, de manera que otro equipo pueda continuar el trabajo.

Por ahora, los 20 integrantes del USAR COL28 que fueron movilizados continuarán trabajando durante el periodo establecido para su operación. Una vez termine, se definirá si regresan a Santander o si otros integrantes del grupo los relevan.