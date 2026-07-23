De los gozosos a los dolorosos: la historia de una estafa por las boletas del Mundial 2026

Durante más de cuatro años, decenas de personas han visto frustrado el sueño de asistir a conciertos y eventos deportivos tras caer en las presuntas estafas de Catalina Gómez. A través de redes sociales, la mujer habría perfeccionado un método con el que se gana la confianza de sus víctimas para vender boletas que, según los denunciantes, nunca entrega. Entre los afectados hay personas que ahorraron durante meses para asistir al Mundial de 2026, sin imaginar que terminarían perdiendo su dinero.

Catalina, por medio de sus perfiles en redes sociales, construye una estrategia que aparenta ser confiable. Siempre tiene una historia convincente, respuestas para cada duda y hasta supuestas garantías que terminan persuadiendo a las víctimas para realizar transferencias bancarias sin tener la certeza de que recibirán las entradas prometidas.

LA ÚLTIMA ESTAFA

Lina* aseguro en 6AMW, que por medio de X, desde la cuenta @cagir81728, o mejor conocida como ‘Aguante Millos’, Catalina una vez más se camufló para engañar a una familia que tenía la ilusión de entrar por primera vez a un partido del Mundial 2026.A través de las redes sociales, la mujer aseguraba que tenía boletas para el enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina. Una vez la familia Tapiero la contactó, ella, de manera amable, aseguró que estaba en Vancouver, Canadá, ( lugar en el que jugó el último partido la Selección Colombia) y, prefería, junto a su hermana vender las boletas.

Tras ganarse la confianza de los compradores a punta de mentiras, que incluso involucraban a su propia madre, a quien ofrecía como garantía de la venta, la familia consignó 250 dólares para apartar las entradas y evitar que la supuesta vendedora se las cediera a otra persona.

Ya con la familia en Atlanta, lugar de la semifinal deciden transferir el resto del valor de las boletas para un total de 800 dólares en poder de la presunta estafadora.

Justo ahí empezó la tortura. La mujer comenzó a inventar que el correo para hacer la transferencia de las boletas no era apto e incluso aseguró que iba a escribirle a la FIFA para que le ayudara a solucionar el supuesto inconveniente.

Con todo el dinero exigido por la compra ya en su poder, inició una cadena de engaños enviando supuestos comprobantes de transferencia y compra elaborados con inteligencia artificial.

Sin embargo, la mujer cometió un error: escribió mal el nombre de la ciudad donde se disputaba el partido, así como los nombres de las selecciones que supuestamente se enfrentaban. La familia se dio cuenta de que era una estafa y solicitó la devolución del dinero, pero Gómez, en tono alarmado, solo devolvió un mínimo porcentaje de lo consignado, dejando a la familia sin el sueño mundialista.

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ESTAFA TRAS ESTAFA

De acuerdo con Daniela*, Catalina estaría actuando desde 2022. Ha engañado a todo tipo de personas que desean ingresar a diferentes eventos. Las víctimas se han quedado sin entrar a conciertos como Megaland, Harry Styles, Paramore y hasta Bad Bunny. Cansadas de la situación, las víctimas interpusieron denuncias ante la Fiscalía en 2025. Sin embargo, estas fueron archivadas por falta de pruebas.

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No obstante, los estafados empezaron a darse cuenta del modo de operar de Catalina y comenzaron a contactarse entre ellos, creando un grupo de más de 20 personas que compartían una misma historia: una estafa.

Sumado a esto, varios de ellos fueron amenazados por la mujer, quien les hacía creer que su padre trabajaba en la Fiscalía. Versión que fue desmentida por este medio tras comunicarse con el hombre, quien aseguró que nunca ha trabajado en esa entidad.

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Caracol Radio contactó a Catalina Gómez para conocer su versión de los hechos. Durante la conversación, la mujer negó cualquier irregularidad y, en tono amenazante, aseguró que los periodistas de este medio perderían su trabajo por la publicación de esta investigación.

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No obstante, Caracol Radio verificó la información con más de tres fuentes independientes, entrevistó a varias de las presuntas víctimas y contrastó los testimonios con personas cercanas a Gómez.

Además, este medio esperó durante más de dos días una respuesta del abogado de la joven; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo ningún pronunciamiento.

Mientras tanto, más de 20 personas aseguran haber sido víctimas de un mismo modus operandi y buscan que sus casos sean reabiertos para evitar que otras personas caigan en una modalidad que, según denuncian, continúa activa en redes sociales.