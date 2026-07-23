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23 jul 2026 Actualizado 17:11

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Por ser Medio Oriente se pone tono político que no debería: experto por acuerdo EEUU-Arabia Saudita

Michael Ratney, exembajador de EE.UU. en Arabia Saudita entre 2023 y 2025, explicó que es un acuerdo más bien comercial, pero que por tratarse del Medio Oriente se le pone un tono político “que no debería”.

Por ser Medio Oriente se pone tono político que no debería: experto por acuerda EEUU-Arabia Saudita

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Recientemente Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron un acuerdo que permitirá al reino árabe desarrollar un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.

Al respecto, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Michael Ratney, exembajador de EE.UU. en Arabia Saudita entre 2023 y 2025, para referirse a la coyuntura.

Lea más: Estados Unidos anuncia acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita

“Esta negociación lleva tiempo, incluso, la idea nació antes de la administración de Trump. Busca impulsar la energía nuclear en alianza con Estados Unidos que traería muchos beneficios en la industria de la electricidad”, dijo.

Así, agregó: “Es un acuerdo comercial para mí, pero por tratarse de Arabia Saudita y del Medio Oriente se le pone un tono político que no debería”.

¿Arabia Saudita buscaría crear un arma nuclear?

“Este es el aspecto controversial del uranio que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio. Esa capacidad de crear armas nucleares, si tienen la intensión de hacerlo, que no lo sé, es algo que tomará muchos años y no será algo a corto plazo”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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