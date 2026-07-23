La JEP define situación jurídica de 46 comparecientes de las extintas Farc en el Tolima

Ibagué

La Jurisdicción Especial adelanta en Ibagué la audiencia pública de definición de situación jurídica de 46 comparecientes pertenecientes al antiguo Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP.

Durante la diligencia, la JEP concede el beneficio de renuncia a la persecución penal a quienes cumplan las condiciones establecidas por la justicia transicional, como parte del proceso de definición de su situación jurídica.

“Ante la sala de definición confesaron 96 hechos, muchos de ellos que jamás han sido investigados en la jurisdicción ordinaria, a través de la verdad completa y de asumir responsabilidad por parte de los comparecientes, una responsabilidad con contenido porque están haciendo a los aportes a la verdad, además de manera verificable que están cumpliendo con la no repetición”, dijo la magistrada, Claudia Saldaña.

Según la magistrada, Claudia Saldaña, estos 46 comparecientes aceptaron 96 hechos ante la sala de definición entre los que se encuentran secuestros, homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones que constituyeron graves violaciones a los derechos humanos.

“Son delitos de lesa humanidad, son delitos que no son amnistiables, son graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitarios”, resaltó la magistrada.

En el marco de la justicia restaurativa los comparecientes junto a las víctimas pintaron un mural que está ubicado en el Parque Deportivo de Ibagué como parte de la reparación simbólica y entregarán hoy café que recolectaron en fincas en las que desarrollan los procesos productivos.

“La figura es la renuncia a la persecución penal a cambio de verdad completa y detallada, a cambio de aportes honestos, de entender la dimensión del daño y el compromiso a la no repetición”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que estos 46 comparecientes de las extintas Farc aceptaron la responsabilidad de los delitos cometidos durante años en el departamento del Tolima.