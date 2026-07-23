“No hemos tenido respuesta”: presidente de la JEP sobre invitación a reunión con De la Espriella

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no ha dado respuesta a la invitación a una reunión formal de carácter institucional para presentar los resultados tangibles e intangibles alcanzados por la JEP.

“Hasta el momento no hemos tenido respuesta, yo en mi carta insistí que, en el marco de la Constitución, de la separación de poderes y con pleno respeto a la autonomía judicial, porque somos jueces, ante todo, podemos tener un diálogo institucional, constructivo, formal sobre la JEP dentro de las competencias y separación de poderes”, dijo el presidente de la JEP.

Por otra parte, sostuvo que existe un riesgo que se haga un recorte al presupuesto de la JEP, lo que afectaría directamente la inversión en la paz “Nosotros tenemos un presupuesto que entre otras cosas se brinde apoyo psicosocial a las víctimas”.

Además, resaltó que en la JEP se necesita brindarle seguridad jurídica a más de más de 17 mil comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la garantía efectiva de los derechos fundamentales de más de 439 sujetos colectivos que agrupan a cerca de 300.000 personas y 15.000 víctimas acreditadas individualmente en 11 macro-casos que investiga esta justicia.

¿Qué decirle a quiénes quieren acabar la JEP?

“Estaría acabando con todo, la JEP no es un edificio de funcionarios, es una reconciliación, si acaban con la JEP acaban con los encuentros casi imposibles entre víctimas y comparecientes, sería negarles la posibilidad a los colombianos de la reconciliación”, destacó el magistrado Alejandro Ramelli.

Finalmente, invitó a los colombianos para que conozcan los testimonios que existen de la reconciliación que se ha hecho entre víctimas y comparecientes en diferentes regiones del país.

Los magistrados de la JEP se encuentran en Ibagué en el marco de la audiencia pública de definición de situación jurídica de 46 comparecientes pertenecientes al antiguo Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP.

Dato: el magistrado, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, aseguró que por ahora no ha sido invitados a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.