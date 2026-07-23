Ejército apoyará la seguridad en las calles de Ibagué por aumento de sicariatos

Ibagué

En medio del aumento de casos de sicariato en las calles de Ibagué, hechos violentos que en menos de una semana cobró la vida de dos personas y dejó por lo menos 4 heridas, la alcaldesa, Johana Aranda, acordó con los mandos militares en la región el apoyo del Ejército con la capacidad operativa en la zona urbana.

Según afirmó la alcaldesa, Johana Aranda, como resultado del encuentro se acordó reforzar la presencia de soldados en parques y corredores estratégicos de las comunas 7, 8 y 9, así como intensificar los patrullajes en la zona rural, con el objetivo de prevenir hechos delictivos, fortalecer la convivencia y contribuir a la reducción de los homicidios.

“Quiero expresar mi agradecimiento al Ejército Nacional por el compromiso y el trabajo que viene realizando por la seguridad de nuestra ciudad. Hoy fortalecemos esta alianza con un aumento de la operatividad y de la presencia de nuestros soldados en calles, parques y zona rural, porque seguimos trabajando unidos para proteger la vida y la tranquilidad de los ibaguereños”, dijo Johana Aranda.

En el encuentro participaron los mandos militares de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, y el Batallón de Infantería N.° 18 General Jaime Rooke, además del secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas.

Precisamente, el comandante de la Sexta Brigada, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, destacó la importancia de esta articulación institucional “Para nosotros es fundamental fortalecer la seguridad en el casco urbano de Ibagué y mantener una presencia permanente en la zona rural. Seguiremos trabajando de manera articulada para garantizar la tranquilidad y el bienestar de todos los ciudadanos”.

Dato: El aumento de los casos de sicariato en Ibagué está afectando la sensación de seguridad en la capital del Tolima, solo el fin de semana que acaba de terminar en dos atentados con arma de fuego en los barrios La Estación y Las Brisas asesinaron a igual número de personas y cuatro más resultaron heridas.