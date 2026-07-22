Violencia en México: asesinan un alcalde y un periodista en ataques sicariales

Las autoridades investigan los dos hechos de sicariato registrados en Morelos y Oaxaca que resultaron en las muertes del alcalde Valentín Lavín y el periodista Francisco Leyva respectivamente. (Foto: Cortesía Gobernación Morelos / Gobernación Oaxaca / Caracol Radio)

Las autoridades mexicanas están investigando dos ataques registrados durante las últimas horas en el país y que resultaron en las muertes de un periodista y de un alcalde. Los crímenes fueron contra el comunicador Francisco Alejandro Leyva Aguilar y el alcalde Valentín Lavín Romero.

Alcalde asesinado en su despacho

Las autoridades del estado mexicano de Morelos confirmaron el asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien horas antes sufrió un ataque armado en su oficina.

La Fiscalía General del Estado de Morelos anunció el fallecimiento del alcalde, quien fue víctima de una agresión de sujetos armados sin identificar en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio”, explicó la dependencia en un comunicado.

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Horas antes, la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad estatal informó sobre este ataque y anunció el despliegue de un operativo de seguridad para dar con los responsables, aunque no había aclarado el estado de salud del funcionario.

Ahora, el Ministerio Público explicó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cadáver en las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

Por el momento no ha trascendido la identidad de los agresores ni el móvil del asesinato.

Séptimo periodista asesinado del año

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista del estado de Oaxaca, conocido por sus posiciones críticas con las autoridades estatales, fue asesinado a balazos cuando comía en un restaurante, informaron el gobierno y la fiscalía locales.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que registra más de 150 comunicadores asesinados en este país desde el año 2000.

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien fue director de un canal de televisión local y tenía una columna política, fue ultimado por individuos armados que circulaban en una motocicleta, según narran testigos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó el homicidio de Leyva, a quien describió en X como “un periodista crítico” con su gobierno, pero a quien se le respetaba su “derecho a cuestionar”.

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La fiscalía estatal informó que solicitará la colaboración de la fiscalía federal mexicana, que tiene un área especializada en delitos contra la libertad de expresión.

La fiscalía aseguró que cuentan con videos de la zona donde ocurrió el crimen para “comenzar de manera inmediata con el rastreo de los agresores”.