Capturan en Ibagué a policía por intentar ingresar estupefacientes a un centro de reclusión

Ibagué

Un escándalo sacude a la Policía Nacional en Ibagué por cuenta de una patrullera que fue capturada por presuntamente intentar ingresar estupefacientes y equipos celulares a la Permanente Central, un centro de reclusión transitorio ubicado en la avenida Ferrocarril con calle 21.

Extraoficialmente se conoció que la patrullera Diana Carolina Castañeda Rojas al parecer fue sorprendida cuando pretendía ingresar marihuana y celulares, presuntamente para entregarlos a los reclusos, mientras se desempeñaba como centinela.

Según informó la Policía Metropolitana de Ibagué en un comunicado a la opinión pública, la uniformada quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“La Policía Metropolitana, a través de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Instrucción, está a cargo de la investigación de los hechos ocurridos, respetando el debido proceso y garantizando que las investigaciones se adelanten conforme a la Constitución y la ley”, indicó la institución.

La Policía agregó que continuará colaborando plenamente con las autoridades en cualquier hecho que vaya en contravía de los principios institucionales. Sin embargo, se desconoce si la patrullera será suspendida del cargo o si incluso podría ser destituida.