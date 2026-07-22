Puente militar devuelve la movilidad a 4.000 habitantes del Tolima tras cuatro años

Tolima

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en servicio un puente metálico modular sobre el río Sucio, en la vereda El Espejo del municipio de Fresno, que restablece la conectividad entre ocho veredas de esta población y San Sebastián de Mariquita.

La estructura beneficia directamente a más de 4.000 habitantes, que estuvieron cerca de cuatro años con dificultades para la movilidad e incluso parcialmente incomunicados.

El puente tiene 24 metros de longitud, una capacidad de carga de 52 toneladas y representó una inversión cercana a los $991 millones por parte de la UNGRD. Su montaje estuvo a cargo de 20 integrantes de los ingenieros militares del Ejército Nacional.

El nuevo puente reemplaza la antigua estructura de concreto que colapsó luego de presentar fracturas en sus vigas, situación que interrumpió la movilidad y puso en riesgo a las comunidades que se desplazaban entre las veredas El Espejo y Piedra Grande.

La infraestructura beneficia a los habitantes de Piedra Grande, Guineal, Remolino, Arrayán y Yarima, en Fresno, y de El Hatillo, Camelias y Las Marías, en San Sebastián de Mariquita.

“Después del colapso del puente inició el sufrimiento de la comunidad para sacar la carga porque representaba mucho riesgo. Con este puente la vida nos cambió“, manifestó Germán Gómez, residente de la vereda El Guineal.

Las comunidades concentran cerca del 85 % de la producción agrícola de la zona, principalmente de café, aguacate, plátano, cacao y guanábana. La recuperación del paso facilita la salida de las cosechas, reduce los tiempos de desplazamiento y mejora las condiciones de movilidad para las familias campesinas.

Por su parte, el alcalde de Fresno, Carlos Enrique Quiroga Calderón, destacó que la obra tendrá un impacto directo en la calidad de vida de las familias rurales y en el fortalecimiento de la economía local.

“Esta infraestructura significa esperanza, desarrollo y progreso para toda la región. No solo mejora la movilidad, también facilita el acceso de los estudiantes a sus instituciones educativas y garantiza que nuestros agricultores puedan transportar sus productos de manera segura. Es un proyecto que impulsa el crecimiento de todo el territorio”, afirmó.

Los estudios y diseños de las obras civiles fueron gestionados por la Secretaría de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima, que presentó el proyecto ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.

Con la puesta en servicio de este puente, la UNGRD restablece una conexión fundamental para las comunidades rurales del norte del Tolima y aporta a la reducción del riesgo, la movilidad segura y la recuperación económica del territorio.