Intolerancia en la vía Chia-Bogotá: motociclista lanzó gas pimienta a conductor de bus

Cundinamarca

En la mañana de este jueves 23 de julio se presentó un hecho de intolerancia que puso en riesgo la vida de los usuarios de la vía Chia-Bogotá.

Poco antes de las 7 de la mañana, un motociclista lanzó un gas pimienta hacia el conductor de un bus intermunicipal en la variante de la Universidad de la Sabana.

De acuerdo con información de las autoridades, este altercado se presenta porque unos metros antes, el conductor del bus de la empresa Transoriente habría cerrado el paso de este motociclista.

Ante esta situación, el motociclista se acerca a la ventana del conductor del bus y reacciona activando un gas pimienta.

Los pasajeros del bus, según el reporte, se bajaron del vehículo e intentaron agredir al motociclista. Una patrulla de la Policía de Infancia y Adolescencia del municipio de Ubaté estaba en el sector y llega a atender el caso.

Las autoridades no reportaron personas heridas y una vez solucionado el altercado, los pasajeros subieron nuevamente el bus y continuaron su recorrido.