Emergencia por fuertes lluvias en Córdoba: en el colegio San Luis de Sevilla suspendieron clases

Montería

Las fuertes lluvias acompañadas de intensos vientos generaron emergencia en varios puntos del departamento de Córdoba. En Montería hubo reportes de estancamiento de agua, mientras que en la zona rural de Puerto Escondido, se suspendieron las clases en la Institución Educativa San Luis de Sevilla.

“A esta hora pega un tremendo aguacero acá en el corregimiento de San Luis de Sevilla. Los niños ya habían llegado a la institución educativa y no se han podido soltar por estas condiciones que no permiten prestar ningún tipo de servicio”, expresó el rector del colegio Didier Lloreda.

“Estamos con miedo porque está lloviendo, tronando y nosotros no tenemos donde resguardar a nuestros niños y docentes. Estamos aquí en esta situación, dentro de las instalaciones, pero no podemos dar ningún tipo de actividad aquí”, agregó.

El colegio funciona en aulas improvisadas, debido a que un extraño fenómeno natural generó grietas en las paredes y suelo de la antigua institución. Hace dos años, la comunidad académica espera soluciones de fondo ante la gravedad de la situación.

“En la jornada de la tarde no se va a poder trabajar por estas condiciones. Hay que suspender totalmente el servicio porque es imposible prestar el servicio”, concluyó.

Por su parte, en Montería fueron reportadas afectaciones en sectores de la urbanización Vallejo, donde el agua se estancó en varias vías. La comunidad atribuyó la situación a las basuras que obstaculizaban los canales de drenaje.

Por su parte, las autoridades ambientales indicaron que estas condiciones climáticas serían el resultado de “una vaguada en el mar Caribe que está alterando la Zona de Convergencia Intertropical en conjunto con el área de baja presión en el Caribe occidental, lo que está generando la actividad actual. Esto podría provocar vendavales, ráfagas de viento y lluvias fuertes de manera repentina”.