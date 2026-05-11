“Exigimos educación digna”: comunidad de San Luis de Sevilla por falta de aulas en Puerto Escondido

Montería

Después de casi 2 años, la comunidad del corregimiento San Luis de Sevilla, zona rural de Puerto Escondido, Córdoba, continúa exigiendo soluciones de fondo que permitan que más de 200 estudiantes puedan recibir clases en condiciones dignas.

La comunidad académica se vio afectada desde octubre de 2024, cuando un fenómeno natural originó grietas en el suelo e infraestructura del colegio San Luis de Sevilla. Inicialmente, hubo reubicación en iglesias del pueblo y algunas viviendas y, posteriormente, se construyeron casetas con material de zinc donde hoy se estaría prestando el servicio educativo en precarias condiciones.

En medio de la crisis, Córdoba enfrenta fenómenos de variabilidad climática: lluvias y sequía, lo cual ha agudizado la situación. En ese sentido, los padres de familia manifestaron preocupación por el riesgo que estarían enfrentando diariamente sus hijos y el pasado 9 de mayo realizaron una protesta para que haya celeridad en los procesos correspondientes para la construcción del nuevo colegio.

“Nos tomamos las instalaciones provisionales para exigir educación digna, no tenemos institución. Le hacemos un llamado a los entes territoriales para que nos ayuden y no nos dejen solos”, expresó Nairo Negrete, padre de familia.

Por su parte, Mirna Flórez, madre de familia, sostuvo que “la preocupación más grande que tenemos como padres de familia es la calidad educativa, no es justo que los niños estén recibiendo clases en unas condiciones indolentes, le pedimos al Gobierno que le dé celeridad a los procesos que vienen adelantando (…) La temperatura es insoportable; no se puede dar clases y si hablamos de lluvias, aquí se mojan los cuadernos, los bolsos, porque el techo es un coladero”.

Reacciones de las directivas de la IE San Luis de Sevilla:

El rector de Institución Educativa, San Luis de Sevilla, Didier Lloreda, sostuvo que la situación empeora día a día, teniendo en cuenta que las aulas improvisadas no han recibido mantenimiento desde su construcción, representando un riesgo para docentes y estudiantes.

Tras lo expuesto, el directivo se sumó al llamado de la comunidad y advirtió que “solamente hacemos el proceso de permanencia porque calidad no se puede. El docente que está trabajando en el aula principal escucha lo que dice el otro compañero y los estudiantes no se concentran. Entonces, esto no nos deja garantizar calidad educativa de ninguna manera”.

“Espero entregar la institución antes de irme”: gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta

Frente a la grave situación, Caracol Radio consultó con la secretaria de Educación de Puerto Escondido, Ena Espitia, quien señaló que “desde el 7 de noviembre enviamos la documentación pertinente que en su momento se solicitó desde la Gobernación de Córdoba sobre la compra del terreno, así como otros dos documentos que se enviaron en su momento. En ese sentido, la Gobernación quedaba de darnos fecha para una mesa de trabajo”.

“El 7 de mayo, llega el equipo interdisciplinar de la Gobernación a hacer presencia al territorio y nos pide otros estudios como altimetría y planimetría del terreno para llevar a cabo la futura construcción de la Institución Educativa de San Luis. Esperemos que se dé, realmente, que sea una realidad lo más pronto, porque entendemos todas las necesidades que tienen nuestros niños y niñas”, expresó.

Asimismo, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, enfatizó en que “estamos trabajando con el municipio. Ya el municipio, al parecer, adquirió un lote. Estamos haciendo las visitas porque son recursos públicos, y aquí con los recursos públicos toca caminar paso a paso, paso seguro, porque del afán no queda sino los problemas”.

“Toda la tranquilidad para los padres de familia, profesores, al señor rector con quien he hablado en varias ocasiones, y para los estudiantes: que antes de irme espero entregar esta nueva sede del colegio San Luis para que los jóvenes, los niños de aquí puedan recibir sus clases de manera normal”.

Cabe recordar que, este caso también tiene un fallo judicial que ordena a la Gobernación de Córdoba y a la Alcaldía de Puerto Escondido que un plazo no superior a los 18 meses, los estudiantes puedan contar con espacios seguros y adecuados para recibir clases.

Aulas improvisadas del colegio San Luis de Sevilla, Puerto Escondido. Caracol Radio/Claudia Hernández. Ampliar Aulas improvisadas del colegio San Luis de Sevilla, Puerto Escondido. Caracol Radio/Claudia Hernández. Cerrar