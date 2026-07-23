“Córdoba está en el sector VIP de este gobierno”: presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

El presidente electo Aberlardo de la Espriella resaltó que el departamento de Córdoba sería prioridad durante su administración, luego de presidir el empalme territorial este 22 de julio en Montería.

“A pesar del olvido del gobierno actual, en el departamento de Córdoba hay eficiencia administrativa, hay proyectos en marcha y hay solicitudes al Gobierno Nacional que no fueron atendidas, pero que tendrán toda la prelación, Córdoba está en el sector VIP de este gobierno. La infraestructura en vías terciarias y primarias, colegios, la ampliación del aeropuerto, lo vamos a hacer”, expresó.

Durante la mesa de empalme territorial, el presidente electo tomó nota de proyectos de vivienda, acueductos regionales y soluciones estructurales para enfrentar el fenómeno de erosión marino – costera en municipios con alto potencial turístico.

“Córdoba no está solo tiene un presidente, alcaldes y un gobernador que estamos comprometidos y vamos a sacar este departamento adelante”, enfatizó el presidente electo.

Asimismo, se comprometió con darle al departamento una atención prioritaria para impulsar su recuperación y reactivación económica tras la emergencia por inundaciones registradas el pasado mes de febrero.

Entre otros compromisos asumidos por el nuevo gobierno, también se encontraría la ampliación del Aeropuerto Los Garzones y la instalación de mesas técnicas para priorizar proyectos estratégicos de infraestructura.