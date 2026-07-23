“Este Gobierno no hizo lo que le tocaba en materia de vías nacionales”: gobernador de Córdoba

Montería

En medio del empalme territorial realizado el pasado 22 de julio en Montería, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, nuevamente cuestionó al gobierno que preside el presidente Gustavo Petro. El mandatario aseguró que el departamento habría puesto cerca de $400.000 millones en obras que no le correspondían.

“El gobierno actual nunca hizo lo que le tocaba hacer en vías nacionales. Ya el departamento puso cerca de $400.000 millones en obras que le correspondían al Gobierno Nacional”, enfatizó el gobernador.

Tras lo expuesto, en el empalme territorial se habría definido la instalación de mesas técnicas entre el nuevo gobierno y la Gobernación de Córdoba “para priorizar los principales proyectos de infraestructura vial del departamento”.

“Esta decisión fue el resultado de la petición realizada por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien expuso varios proyectos que la administración departamental ha visionado con el propósito de mejorar la conectividad. Algunos de estos, se encuentran en fases avanzadas y con disponibilidad presupuestal”, informó la administración departamental.

Entre las vías estratégicas se destacó el corredor Chinú– Lorica - San Bernardo del Viento y la Transversal del Sur, que conectaría a los municipios del sur de Córdoba con el Urabá antioqueño.

“La vía Chinú – Lorica – San Bernardo del Viento, 73 kilómetros, es responsabilidad Invías, no la hizo. Con recursos del departamento de Córdoba adjudicamos este viernes una vía por 260.000 millones de pesos, para conectar al país con la zona costanera del departamento de Córdoba. Y con el alcalde de Lorica, vamos a empezar el paso urbano de Lorica”, aseguró el gobernador Zuleta.

Sobre la Transversal de Sur explicó que “es la vía que conecta con el Urabá antioqueño. Le tengo una gran noticia: yo saco licitación el próximo mes de la primera fase del tramo Valencia – San Pedro de Urabá por 110.000 millones de pesos con recursos de departamento de Córdoba. Esto es una vía supremamente importante para desarrollar económicamente toda esta subregión del departamento de Córdoba y Antioquia”.

Asimismo, agregó que “necesitamos una solución para los concesionarios. La variante de Lorica, nos cobraron los peajes por 10 años y no hicieron, lo mismo ocurrió con el punto crítico de Puerto Rey que es un tramo concesionado”.

Frente a estas solicitudes, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, sostuvo que “mi compromiso es iniciar con ustedes mesas de trabajo para revisar qué proyectos podemos sacar adelante en el corto y mediano plazo. Los recursos no son ilimitados, pero debemos priorizar aquellas obras que realmente generen competitividad para el departamento”.

Otras solicitudes en infraestructura vial:

Vía Pueblo Nuevo – Ayapel: solicitó al Gobierno entrante los recursos para su construcción, “luego de que en el gobierno del expresidente Iván Duque se dejara financiado el puente Marralú, que forma parte de este corredor de 43 kilómetros”, detalló la administración departamental.

Corredor Los Córdobas – Puerto Escondido – Moñitos: “la Gobernación ya inició una primera fase y proyecta una inversión de alrededor de 35.000 millones de pesos”, precisó.

Asimismo, el mandatario dijo que “los puentes Palo de Agua–Las Flores y el cuarto puente de Montería, entre Garzones y Mocarí; ya cuentan con estudios y diseños, mientras que el puente de Pica Pica se encuentra en fase III de estudios y diseños, por lo que solicitó el respaldo del nuevo gobierno para su financiación, estimada en $90.000 millones”.

Finalmente, insistió en la “terminación de los tramos de la doble calzada en Cereté – Lorica y en Ciénaga de Oro – Sahagún – Sampués, obras fundamentales para mejorar la movilidad y mantenimiento de la vía Planeta Rica - Pueblo Nuevo“.