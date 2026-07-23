Estas son las obras con las que Invías busca frenar la socavación en la vía Bucaramanga-Bogotá

Tras la emergencia que provocó la pérdida de parte de la banca en la vía Bucaramanga-Bogotá, en el sector de Pescadero, Invías comenzó las primeras obras de mitigación para evitar que el daño continúe avanzando y garantizar la movilidad por este corredor vial.

La intervención contempla la construcción de un enrocado en la base del talud, una estructura de protección con grandes rocas que busca reducir el impacto de la socavación causada por la creciente del río Chicamocha. De manera paralela, la entidad adelanta los estudios y diseños para definir la solución definitiva en este punto crítico.

El director territorial de Invías en Santander, Jaime Rodríguez, explicó que estas son las primeras acciones para atender la emergencia.

“En este momento nos encontramos iniciando labores de mitigación, las cuales incluirán establecer un enrocado en la base del talud para mitigar la socavación que se presenta actualmente y, de manera paralela, adelantar los estudios y diseños que establezcan la solución definitiva para este punto crítico”, indicó el funcionario.

Desde que se registró la emergencia, el paso por este tramo permanece habilitado a un solo carril con controladores de tráfico. Además, Invías mantiene la restricción para los vehículos de carga pesada y habilitó corredores alternos para este tipo de automotores.

Las autoridades reiteraron que las obras buscan contener el avance de la socavación mientras se ejecuta la solución definitiva, con el fin de preservar la conectividad entre Santander y el centro del país.