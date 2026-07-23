Alcaldía de Tunja presentará el balance del cierre de su administración
La Administración Municipal convocó para este jueves 24 de julio la audiencia pública de rendición de cuentas del cierre de gobierno, un espacio en el que expondrá los principales resultados de la gestión adelantada entre 2024 y lo corrido de 2026 ante la ciudadanía y los organismos de control.
La Alcaldía de Tunja convocó para este jueves 24 de julio la audiencia pública de rendición de cuentas del cierre de gobierno, en la que presentará el balance de la gestión correspondiente al periodo 2024–2026. El encuentro se realizará a las 2:00 de la tarde en el Teatro Mayor Bicentenario y contará con la participación de ciudadanos, veedores, organismos de control, representantes de diferentes sectores, presidentes de juntas de acción comunal y medios de comunicación.