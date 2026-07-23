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23 jul 2026 Actualizado 00:57

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Alcaldía de Tunja presentará el balance del cierre de su administración

La Administración Municipal convocó para este jueves 24 de julio la audiencia pública de rendición de cuentas del cierre de gobierno, un espacio en el que expondrá los principales resultados de la gestión adelantada entre 2024 y lo corrido de 2026 ante la ciudadanía y los organismos de control.

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, confirmó que la Administración Municipal inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por Don Matías SAS

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, confirmó que la Administración Municipal inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por Don Matías SAS

La alcaldesa (e) de Tunja, María Paula Jiménez, confirmó que la Administración Municipal inició el proceso para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato ejecutado por Don Matías SAS

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La Alcaldía de Tunja convocó para este jueves 24 de julio la audiencia pública de rendición de cuentas del cierre de gobierno, en la que presentará el balance de la gestión correspondiente al periodo 2024–2026. El encuentro se realizará a las 2:00 de la tarde en el Teatro Mayor Bicentenario y contará con la participación de ciudadanos, veedores, organismos de control, representantes de diferentes sectores, presidentes de juntas de acción comunal y medios de comunicación.

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