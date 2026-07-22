Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

22 jul 2026 Actualizado 23:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Familia de comandante de Bomberos pide celeridad en la investigación

El oficial permanece en UCI con pronóstico reservado, mientras sus familiares exigen que el caso sea investigado como tentativa de homicidio.

Bomberos Ventaquemada Boyacá

Bomberos Ventaquemada Boyacá

Bomberos Ventaquemada Boyacá

Caracol Radio

Caracol Radio

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Mientras el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado, bomberos de diferentes municipios de Boyacá realizaron una sirenatón y una caravana frente a la Fiscalía, en Tunja, para exigir avances en la investigación del ataque del que fue víctima. Durante la jornada, el sargento Pedro Bautista, comandante encargado del organismo de socorro, pidió a las autoridades actuar con celeridad para que el caso no quede en la impunidad.

A este llamado se sumó la familia del comandante. Jeffer Vargas, sobrino de Bolívar, aseguró que desconocen si el presunto agresor tiene alguna restricción o si ya existe una medida judicial en su contra, por lo que solicitaron acelerar el proceso. Explicó que inicialmente la denuncia se presentó por lesiones personales, pero debido a la gravedad del estado de salud del oficial el caso ahora se tramita por tentativa de homicidio. Además, confirmó que la familia otorgó poder a un abogado para asumir la representación judicial y reiteró que el estado de salud del comandante sigue siendo reservado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir