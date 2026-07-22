Familia de comandante de Bomberos pide celeridad en la investigación

Mientras el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar Vargas, permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado, bomberos de diferentes municipios de Boyacá realizaron una sirenatón y una caravana frente a la Fiscalía, en Tunja, para exigir avances en la investigación del ataque del que fue víctima. Durante la jornada, el sargento Pedro Bautista, comandante encargado del organismo de socorro, pidió a las autoridades actuar con celeridad para que el caso no quede en la impunidad.

A este llamado se sumó la familia del comandante. Jeffer Vargas, sobrino de Bolívar, aseguró que desconocen si el presunto agresor tiene alguna restricción o si ya existe una medida judicial en su contra, por lo que solicitaron acelerar el proceso. Explicó que inicialmente la denuncia se presentó por lesiones personales, pero debido a la gravedad del estado de salud del oficial el caso ahora se tramita por tentativa de homicidio. Además, confirmó que la familia otorgó poder a un abogado para asumir la representación judicial y reiteró que el estado de salud del comandante sigue siendo reservado.