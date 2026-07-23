Comunidad del peaje de Tuta anuncia nueva “hora cero” por presuntos incumplimientos de la ANI

Tuta

La comunidad afectada por el peaje de Tuta anunció una nueva “hora cero” para retomar las protestas, al asegurar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) incumplió los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo sobre la implementación de la tarifa diferencial de 2.500 pesos y la creación de espacios para mercados campesinos.

El anuncio se dio luego de una reunión entre los líderes cívicos de los municipios afectados por el peaje, quienes decidieron avanzar hacia una nueva jornada de manifestaciones. La hora exacta en la que iniciarán las acciones será dada a conocer mediante un comunicado oficial.

El vocero de la comunidad, Juver Avella, afirmó que la ANI no cumplió con los acuerdos establecidos en un acta firmada, en la que se había comprometido a que la tarifa diferencial entraría en vigencia durante los primeros días de julio.

“Siguen los incumplimientos de la ANI. Creímos en la voluntad y en la palabra de ellos, pero nuevamente incumplieron, como lo han hecho desde 2021 en todas las mesas de negociación”, aseguró.

Según el vocero, la resolución que debía reglamentar la tarifa diferencial aún no ha sido expedida y tampoco se registran avances en la puesta en marcha de los mercados campesinos que beneficiarían a los habitantes de la zona.

Además, denunció que la ANI estaría requiriendo nuevamente la documentación a personas que ya cuentan con el beneficio de la tarifa diferencial, situación que calificó como injustificada.

“Lo que queremos es que salga la resolución en firme para que empiece a funcionar la tarifa de 2.500 pesos con toda su reglamentación y que se defina cuándo comenzarán los mercados campesinos o vitrinas comerciales”, indicó.

Avella explicó que la protesta se desarrollará únicamente en el peaje de Tuta y consistirá en el levantamiento de las talanqueras, una medida que, según afirmó, quedó contemplada en el último acuerdo firmado con la ANI en caso de nuevos incumplimientos.

Mientras la comunidad mantiene la expectativa sobre la definición de la hora cero, este jueves los alcaldes de Tuta, Cómbita, Oicatá y Sotaquirá sostendrán una reunión con el propósito de buscar alternativas que permitan evitar la protesta y gestionar una solución al conflicto con la ANI.