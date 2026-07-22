¿Quién es Andrés Barreto? Perfil del secretario jurídico de Presidencia de Abelardo de la Espriella. Foto/Colprensa.

El abogado Andrés Barreto será el secretario jurídico de la Presidencia de Abelardo de la Espriella. Barreto también fue director general de la firma De La Espriella Layers y superintendente de Industria y Comercio.

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¿Quién es Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia de Abelardo de la Espriella?

La designación del abogado de la Universidad del Rosario fue anunciada en las últimas horas. El abogado rosarista ha ejercido la profesión varios años, así como la docencia en diferentes universidades. Ha sido abogado de diferentes firmas entre las que se destacan Moncada Abogados y De La Espriella Layers, director programático y tesorero de la campaña presidencial de Iván Duque, así como asesor jurídico y legislativo del presidente cuando fue senador en el Congreso de la República.

Andrés Barreto fue también Superintendente de Industria y Comercio (SIC) entre 2018 y 2022, en reemplazo de Pablo Felipe Robledo, fue designado experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg. Sin embargo, ese nombramiento fue anulado por el Consejo de Estado en febrero de 2023, al concluir que Barreto no acreditaba los requisitos legales para ejercer el cargo

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Trayectoria profesional:

Andrés Barreto González tiene una amplia trayectoria, tanto en el sector público como en el privado:

Ha sido director jurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde empezó como abogado.

Asesor de la Presidencia de la República

Director de relaciones internacionales del Distrito de Bogotá, ciudad en la que también fue personero delegado.

Asesor jurídico de RTI televisión

Abogado de la Cámara de Comercio de Bogotá

Gerente y jefe de asuntos legales de compañías de ingeniería y servicios.

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