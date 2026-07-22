Dos hombres ingresaron ilegalmente a un batallón en Malambo: uno murió y otro fue capturado

Dos hombres ingresaron sin autorización al Batallón de Ingenieros N.° 2 Vergara y Velasco, ubicado en Malambo, Atlántico. En medio de la reacción de los centinelas, uno murió y el otro fue capturado.

El hecho ocurrió durante la noche del 20 de julio, cuando un centinela detectó el ingreso de los dos sujetos al cantón militar y fue activado el plan de reacción y contraataque de la unidad.

Durante el procedimiento de seguridad, los militares capturaron a uno de los hombres. Según el Ejército, no portaba documentos de identidad y se negó a entregar sus datos personales.

El segundo hombre fue encontrado muerto en la mañana del 21 de julio, en una zona boscosa ubicada frente a una garita del batallón. En sus manos tenía un fusil de dotación que hacía parte del dispositivo de seguridad.

El Ejército abrió una investigación, junto con las autoridades competentes, para establecer cómo ingresaron los dos hombres, determinar las circunstancias de la muerte.