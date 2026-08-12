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12 ago 2026 Actualizado 03:44

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Ya van 93 víctimas identificadas del terremoto de 7.4 en Colombia: Medicina Legal

Las primeras víctimas identificadas son de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

Edificio de Medicina Legal. Foto: Colprensa / Archivo

Edificio de Medicina Legal. Foto: Colprensa / Archivo / COLPRENSA

Edificio de Medicina Legal. Foto: Colprensa / Archivo

César A. Rodríguez

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Medicina Legal informó que hasta el momento han recibido 180 cuerpos provenientes de Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de las cuáles se han identificado a 93 víctimas.

Puede leer: Aumentó a 188 la cifra de muertos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

Estos son los nombres de las víctimas identificadas por el momento por parte de Medicina Legal:

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