Ya van 93 víctimas identificadas del terremoto de 7.4 en Colombia: Medicina Legal

Medicina Legal informó que hasta el momento han recibido 180 cuerpos provenientes de Manizales, Belén de Umbría, Pereira, Buenaventura, Buga, Cali y Quibdó, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de las cuáles se han identificado a 93 víctimas.

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El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio.

Estos son los nombres de las víctimas identificadas por el momento por parte de Medicina Legal: