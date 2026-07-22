La Unión Europea avaló la adquisición de Warner por Paramount: La fusión estará sujeta a condiciones

La Unión Europea autorizó la adquisición del estudio de Hollywood Warner Bros. Discovery por parte del conglomerado estadounidense Paramount Skydance, un paso regulatorio clave para una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares, incluida la deuda.

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Las condiciones asumidas por Paramount

El aval de Bruselas llegó tras los compromisos asumidos por el comprador para preservar la competencia en el mercado europeo del cine. Paramount se comprometió a salir, en un plazo de trece meses tras cerrar la compra, de la distribuidora internacional de películas UIP, que posee junto a su competidor Universal Pictures.

Sin las condiciones, la adquisición no sería conveniente

La Comisión Europea explicó que otorgar a UIP la distribución conjunta de las películas de Warner, además de las de Paramount y Universal, habría generado condiciones de distribución y alquiler menos favorables para los operadores de salas de cine, en perjuicio de los consumidores. Junto con la salida de UIP, Paramount se comprometió a no volver a asociarse con Universal durante los próximos diez años.

Según la UE, estos compromisos resuelven por completo los conflictos por competencia detectados por la Comisión, al garantizar que las películas del grupo resultante de la fusión no se distribuirán conjuntamente con las de Universal o Disney.

¿Por qué se busca crear la fusión?

La operación, que busca crear un nuevo gigante estadounidense de medios de comunicación, ya cuenta con el visto bueno del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Queda pendiente, sin embargo, la autorización del Reino Unido, considerada la de obtención más compleja.

De concretarse en su totalidad, la fusión permitiría a Paramount Skydance controlar dos cadenas de noticias, CBS News y CNN; dos estudios cinematográficos, Paramount Pictures y Warner Bros.; y dos plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max.