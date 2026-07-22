Feria del Libro de Bucaramanga ofrece beneficios como fila rápida y zona de descanso VIP si paga

Bucaramanga

Por tercer año consecutivo, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, ofrecerá un “paquete” para que los visitantes de la Feria del Libro, Ulibro 2026, entren más rápido, sin hacer fila a los eventos programados y otros beneficios.

Es una membresía llamada “Amigos Ulibro” que según la organización de la feria se concibe como “una iniciativa diseñada para fortalecer el vínculo entre la comunidad y el evento cultural más importante del oriente colombiano”.

La membresía de $82000 permite “acceder a una experiencia preferencial durante los días del evento”. Quien la adquiera, “tendrá acceso a la fila rápida para eventos gratuitos” lo cual garantiza que el comprador pueda escoger la ubicación.

Camila Botero, directora de Unab Cultural, añadió que se entregará un “kit de bienvenida” compuesto por una escarapela de acreditación, un bolso de tela, una libreta y “otros artículos sorpresa”.

Otro de los beneficios para quien pague por tener la membresía será el acceso a una zona preferencial de descanso. “Es un acceso a un área exclusiva dotada de sillas y estaciones de carga de dispositivos electrónicos, ideal para quienes asisten a Ulibro durante toda la jornada”.

La Unab explicó que hacer parte del grupo de “Amigos Ulibro” da derecho a un descuento de 20 % en los eventos pagos como la presentación de “Villa Arruga”; la “Muestra GastroFónica: Seis On”, y el concierto de “Los Prisioneros: Claudio Narea Tocando”.

Este año, la feria se realizará del 28 de agosto al 6 de septiembre en Neomundo Centro de Convenciones de Bucaramanga.