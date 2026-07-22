Incendio de ferretería en Piedecuesta deja una persona muerta: investigan si fue un atentado

A los recientes hechos violentos que mantienen en alerta a Piedecuesta sumó un nuevo y grave episodio. Un hombre de 28 años murió durante un incendio que consumió por completo una ferretería en el barrio Villa Josefina, en un hecho que es investigado por las autoridades y que estaría precedido por una explosión provocada por desconocidos.

La emergencia ocurrió hacia las 12:41 del mediodía del martes 21 de julio. Las autoridades recibieron el reporte de un incendio en la Ferretería Monsalve y, al llegar al sitio, encontraron que las llamas ya consumían la totalidad del establecimiento, por lo que fue necesaria la intervención inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos de Piedecuesta.

En el lugar fue hallado sin vida José Eleuterio Bohórquez Torres, de 28 años, natural de Málaga, Santander, quien trabajaba en oficios varios.

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Aunque las autoridades indicaron que avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas de su fallecimiento, hay versiones entregadas por habitantes del sector que apuntan a que el incendio habría sido provocado.

Testigos aseguraron haber escuchado varios disparos y dos fuertes explosiones antes de que el establecimiento comenzara a arder. Además, afirmaron que hombres encapuchados habrían lanzado un artefacto explosivo y escaparon del lugar en motocicleta.

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Los vecinos, quienes decidieron mantener su nombre bajo reserva por seguridad, también manifestaron que el propietario de la ferretería no se encontraba en el lugar al momento del ataque y relataron que el establecimiento ya había sido víctima de un robo tiempo atrás.

Algunos mencionaron que desconocen si el caso podría estar relacionado con presuntas exigencias extorsivas, una hipótesis que por ahora tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

Este nuevo hecho ocurre en medio de la preocupación por la seguidilla de homicidios y hechos violentos registrados en Piedecuesta durante los últimos días, situación que ha llevado a las autoridades a reforzar las investigaciones y las acciones de seguridad en el municipio.