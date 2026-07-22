Ingenieros de Santander piden declarar urgencia manifiesta por daños en vía Bucaramanga Bogotá

Bucaramanga

Los ingenieros agremiados de Santander se unieron a las voces que llaman la atención sobre los problemas en la vía Bucaramanga Bogotá que podrían terminar generando un aislamiento de la región.

La Sociedad Santandereana de Ingenieros emitió una alerta al gobierno saliente: “urge asegurar el paso entre mediante la construcción de obras de emergencia, mientras se diseña la solución definitiva”.

La Sociedad hace una recomendación: “declarar la urgencia manifiesta para contratar, de manera urgente, a una empresa con experiencia que realice las obras de aseguramiento de lo que queda de la vía”.

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El gremio pide que “de forma simultánea se adelanten obras para manejar el cauce principal del río, las cuales podrían ser adelantadas con el Batallón de Ingenieros Militares o con la intervención de las empresas que explotan materiales granulares en la zona, y así proteger el pie de la ladera junto a la corriente del río Chicamocha”.

Sonia González Corzo, presidenta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros expresó que el gremio “está a disposición de las entidades responsables para contribuir a la solución de esta grave problemática”.