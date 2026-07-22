“Formalización laboral avanza”: UNP sobre 6000 nuevos empleos en la entidad

La Unidad Nacional de Protección (UNP) aclaró que el proceso de formalización laboral sigue avanzando firmemente y que la entidad cuenta con el flujo presupuestal necesario para garantizar su implementación.

Este pronunciamiento oficial se emitió en respuesta a los bloqueos y protestas adelantados por sindicatos de escoltas en sus instalaciones.

El principal reclamo de los manifestantes está relacionado con la estabilidad laboral de los escoltas que actualmente prestan sus servicios mediante empresas privadas y esquemas de tercerización.

La UNP enfatizó que se está adelantando la provisión de 6.870 empleos permanentes creados bajo el Decreto 0020 de 2026, cuyo fin es mitigar la tercerización ilegal y dar estabilidad definitiva a los funcionarios.

De acuerdo con los sindicatos, la UNP cuenta con aproximadamente 16.000 escoltas operativos distribuidos en varias zonas del país. Sin embargo, muchos de ellos aseguran desconocer si existen recursos suficientes para garantizar la continuidad de los contratos durante el segundo semestre de 2026.

Sobre el proceso de formalización laboral la unidad nacional de protección indicó: “La creación de los empleados mediante el decreto es distinta del proceso de provisión de estos. Actualmente, la entidad se encuentra agotando la tapa de encargos, mecanismo previsto en la normatividad para garantizar el ascenso y la movilidad del personal de carrera, tanto del nivel misional como administrativo”, asegura la entidad en un comunicado.

Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), solo una vez se culminen estas etapas, se podrá realizar los respectivos nombramientos de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. Reitera que, hasta la fecha, no se han realizado nombramientos en provisionalidad.

“La entidad reitera que el proceso de formalización laboral está en marcha y avanza conforme al cronograma institucional sujeto al cumplimiento de las etapas legales y la disponibilidad y flujo de los recursos presupuestales necesarios para su implementación”, indica la UNP.

Los sindicatos han pedido que los procesos de selección sean transparentes y que los trabajadores que llevan años prestando sus servicios tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones para acceder a esos empleos.

Sobre este hecho, la entidad aseguró que fue suspendido un proceso de selección abreviada, donde el objetivo principal era la contratación de la prestación de servicio para la provisión e implementación del personal de protección. Según la UNP, se están adelantando las actuaciones jurídicas correspondientes con el fin de restablecer el proceso y avanzar en la contratación.

“Frente al proceso licitatorio de las zonas 1 y 2, la entidad aclara que su apertura respondió a la disponibilidad parcial de recursos asignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La programación presupuestal al gobierno nacional se ha visto afectada por la no aprobación de la reforma tributaria y por la restricción fiscal derivada del contexto económico, situación que ha generado demoras en el flujo de recursos, más no su inexistencia”, asegura.

La Unidad explica que esas dos zonas buscan garantizar la continuidad de la operación hasta el 30 de septiembre del año 2026, fecha en la que finalicen los contratos vigentes en las diferentes zonas del país.