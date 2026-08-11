Suben a 19 los muertos por las lluvias que dejan 2,2 millones de afectados en Filipinas

Las lluvias monzónicas que azotan desde hace días el norte de Filipinas dejan hasta este martes un saldo de 19 muertos y 15 heridos en la isla de Luzón, donde más de 2,2 millones de personas se han visto afectadas también por los embates de dos ciclones, según un nuevo balance de la Oficina de Defensa Civil (OCD) del archipiélago.

La agencia estatal filipina PNA indicó, citando un reporte de la OCD, que 12 muertes se registraron en la provincia minera de Benguet, donde también hay una docena de heridos; cuatro fallecidos en Rizal, a unos 20 kilómetros de Manila; y otros tres en la ciudad de Batangas, más al sur de Luzón, la isla más poblada del país.

Los reportes de Defensa Civil de este martes dan cuenta de cuatro personas desaparecidas, cuatro menos que las reportadas la víspera, cuando el total de fallecidos era de 12.

Hasta ahora, las autoridades han contabilizado 2.270.862 personas afectadas por el mal tiempo en 10 regiones de Luzón, donde se han activado más de 900 centros de evacuación para atender a cerca de 95.000 personas que salieron de sus hogares en los últimos días.

En alerta el norte del país

Los ciclones tropicales Luis y Maymay y el monzón del suroeste, un viento estacional responsable en parte de la temporada de lluvias en el archipiélago, han mantenido en alerta al norte del país.

Cerca de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Costera han sido desplegados para operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de 14 aeronaves y una unidad naval, de acuerdo con el Ejecutivo.

La capitalina Manila y su área metropolitana, en el centro-sur de Luzón, también se han visto afectadas por las precipitaciones torrenciales.

Si bien los dos ciclones tropicales ya se disiparon, las lluvias persisten sobre Luzón este martes, aunque con menor intensidad, de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

La temporada del monzón en el Sudeste Asiático se prolonga generalmente de mayo a finales de año, período durante el que los vientos húmedos provocan la mayor parte de las precipitaciones anuales de la región, que pueden intensificarse por la influencia de tifones.