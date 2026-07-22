Enrique Serrano López será asesor presidencial del mandatario electo Abelardo de la Espriella

El filósofo Enrique Serrano López será uno de los asesores presidenciales del mandatario electo Abelardo de la Espriella. Según dijeron desde su equipo, será una de las personas que le “hablará al oído”.

Según el presidente electo, tendrá entre sus tareas “fortalecer el debate de las ideas, enriquecer la reflexión estratégica y contribuir a la construcción de una visión de país con solidez, rigor y propósito”.

Serrano López es comunicador social y filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, así como escritor, experto en asuntos de relaciones internacionales, problemas políticos y económicos, y demás.

“Enrique ha dedicado su vida a formar generaciones de colombianos desde las aulas, la investigación y el servicio público. Hoy se suma a este gobierno para aportar su inteligencia, su experiencia y su profundo amor por Colombia”, dijo Abelardo de la Espriella.

Este cargo estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), al igual que la Secretaría General a cargo de Carlos Ríos; la Gerencia de las Regiones, liderada por Valerie Lafaurie; la Jefatura de Despacho, encabezada por Nicolás Gómez; la Dirección de Comunicaciones y Prensa, que dirigirá María Fernanda Sandoval; y la Secretaría Jurídica, en dónde estará Andrés Barreto.