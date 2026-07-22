Centro Democrático radica proyecto de ley para acabar con violencia en las protestas pacíficas

El congresista David Cote, de la bancada del partido Centro Democrático, radicó un proyecto de ley estatutaria, el cual “buscaría herramientas de coordinación institucional, protección de terceros, sistemas de información, mecanismos de respuesta inmediata frente a situaciones que puedan poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía”.

El proyecto llega poco después de la posesión del nuevo Congreso de la República y deberá ser estudiado por el Senado y la Cámara de Representantes para que pueda convertirse en ley.

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La crítica del representante David Cote a la protesta violenta

Por medio de sus redes sociales, el congresista David Cote, autor de esta iniciativa de ley, comentó la importancia de la protesta pacífica como derecho de los ciudadanos, criticando “la violencia que se presenta cuando esta secuestra las causas legítimas”.

Entre los objetivos del proyecto están: “garantizar el derecho a la protesta, proteger los derechos de terceros, incluyendo el acceso a servicios de salud, movilidad y servicios de salud; y fortalecer los mecanismos de identificación de responsables y reparación de daños ocasionados a bienes públicos y privados”.

El representante explica que una de las razones por las que se radica el proyecto es porque en abril y junio de 2021 “se registraron daños en 139 estaciones de TransMilenio y en más de 1.000 buses del sistema troncal y zonal, afectando la movilidad de cerca de 2,5 millones de usuarios”.

Debido a que la naturaleza de este proyecto es de carácter estatutario, la iniciativa necesitará pasar por cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado, en un único periodo legislativo (2026-2027) y necesita una aprobación de la mayoría absoluta, tanto en comisiones como en las plenarias de ambas cámaras, para poderse convertir en ley.