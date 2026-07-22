Continúan las labores de búsqueda de la joven tunjana Lorena Fagua en el río Suárez

Bomberos de Barbosa, Moniquirá y Vélez, junto con la Defensa Civil y la Cruz Roja, continúan el operativo mientras esperan el apoyo de equipos especializados de rescate.

Boyacá

Los organismos de socorro de Boyacá y Santander continúan la búsqueda de Lorena Fagua, la joven tunjana de 23 años que desapareció el pasado domingo en las aguas del río Suárez, en jurisdicción del municipio de Barbosa, Santander.

Las labores son adelantadas de manera conjunta por los cuerpos de Bomberos de Moniquirá, Vélez y Barbosa, con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y el grupo especializado Ponalsar, que se espera se incorpore a las operaciones para reforzar el rastreo.

La comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Moniquirá, Gloria Stella Wilches, explicó que durante la primera jornada se realizaron recorridos por el cauce y la ribera del río, además de sobrevuelos con drones para inspeccionar las orillas.

“Comenzamos las labores desde las primeras horas de la mañana. Ingresamos al río con los equipos disponibles y realizamos sobrevuelos para verificar si la joven podía encontrarse en alguna de las orillas, pero lamentablemente no obtuvimos resultados”, indicó.

Según la oficial, las condiciones del lugar donde ocurrió la emergencia han dificultado la búsqueda, debido a que se trata de un pozo de gran profundidad con formaciones rocosas y cavernas naturales.

“Es un pozo bastante grande y profundo. Quienes conocen el sector saben que existen cavernas internas y sumideros, por lo que la búsqueda se ha concentrado principalmente en ese punto”, explicó.

Las autoridades también mantienen comunicación con los organismos de gestión del riesgo de Santander, que activaron alertas con los cuerpos de bomberos ubicados aguas abajo del río Suárez para ampliar el monitoreo del afluente.

De no obtener resultados en la jornada, los organismos de socorro evaluarán el ingreso de equipos especializados de buzos para realizar inmersiones en la zona donde desapareció la joven.

La comandante Wilches aprovechó para reiterar el llamado a los visitantes a no ingresar a sectores desconocidos del río Suárez, al advertir que se trata de un lugar donde ya se han registrado otros accidentes.

“Si las personas no conocen el sitio, lo mejor es no ingresar al río. Aunque el caudal haya disminuido, existen zonas muy peligrosas que representan un alto riesgo para quienes las visitan”, dijo.