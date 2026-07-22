Obras de la vía férrea en Paipa generan daños en acueductos y seguimiento por un nacimiento de agua

Paipa

Las obras de rehabilitación de la vía férrea en el municipio de Paipa ya avanzan por el casco urbano y han generado algunas afectaciones en las redes de acueducto, además de inquietudes por una posible intervención sobre un nacimiento de agua. Ante esta situación, el Concejo Municipal mantiene un seguimiento permanente al desarrollo del proyecto.

El presidente del Concejo de Paipa, Juan Pablo Andrade, explicó que desde antes del inicio de las obras en el municipio participaron, junto con la Alcaldía, en las mesas de seguimiento realizadas con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la interventoría y los contratistas, con el fin de prevenir las dificultades que ya se habían presentado en municipios como Duitama, Tibasosa y Sogamoso.

Según el concejal, la principal afectación registrada hasta el momento corresponde a daños en redes de acueducto que no estaban formalmente identificadas. “Hasta el momento, lo que más ha afectado la ejecución de la vía férrea han sido los tramos que estaban sin formalizar de las redes de acueducto, porque por muchos años pasaban por debajo del tren y nunca fueron reportadas”, aseguró.

Andrade indicó que la empresa de servicios públicos de Paipa ha dispuesto cuadrillas para atender de manera inmediata las emergencias, lo que ha permitido que las interrupciones en el suministro de agua sean de corta duración y se presenten únicamente en sectores específicos, como el barrio Corinto.

Frente a la preocupación de la comunidad por un nacimiento de agua cercano a las obras, el presidente del Concejo señaló que el punto donde nace el recurso hídrico no fue intervenido directamente. Explicó que, durante una excavación para instalar estructuras de drenaje, apareció una nueva salida de agua debido al desplazamiento de una vena subterránea.

“Lo que sucedió fue que, cuando se hizo la excavación a unos cinco o seis metros del nacimiento, el agua encontró una nueva salida. El nacimiento sigue existiendo, aunque con menor caudal en el punto original”, afirmó.

El cabildante agregó que la empresa constructora informó contar con un concepto de Corpoboyacá sobre el manejo de la situación y anunció que, una vez finalicen las obras en ese sector, el Concejo solicitará un pronunciamiento oficial de la autoridad ambiental para verificar que la intervención no haya afectado de manera permanente el caudal ni la calidad del agua del nacimiento.