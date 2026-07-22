Cayó uno de los más buscados por feminicidio: asesinó a su expareja frente a su hijo en Medellín

Capturan a alias "Chacho Petra", uno de los más buscados por feminicidio en Medellín. Foto: Policía Meval.

Medellín

Luego de permanecer cuatro meses oculto en una finca del Valle del Cauca, fue capturado y judicializado alias ‘Chacho Petra’, señalado de asesinar a su expareja sentimental, María Fernanda Agudelo, de 26 años, en octubre de 2025.

El operativo se llevó a cabo en una zona rural del corregimiento de Rozo, en el municipio de Palmira, donde el hombre, de 43 años, quien era uno de los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el área metropolitana, se hacía pasar por trabajador de una finca para evadir la acción de las autoridades.

“Los videos donde se ya se trazó la ruta de escape de este delincuente que inicialmente se escondió aquí en el municipio de Barbosa, luego se escondió en el departamento del Valle, y lo que dicen nuestros investigadores es que ya iba a finalizar un contrato allá en una finca y posteriormente se iba a desplazar al departamento de Santander”, detalló el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el crimen ocurrió en horas de la madrugada en una vivienda del barrio Santander, en Medellín. Días después de que la víctima decidiera terminar la relación sentimental, el presunto agresor ingresó a la residencia y le disparó en repetidas ocasiones mientras ella permanecía acostada en su habitación junto a su hijo de siete años. Tras cometer el asesinato, huyó del lugar.

Las autoridades establecieron que la pareja sostuvo una relación durante aproximadamente cuatro años, tiempo en el que la mujer habría sido víctima de violencia física y psicológica. Además, luego de la ruptura, el hoy capturado la habría amenazado de muerte exhibiéndole un arma de fuego.

Otros detalles

Durante cuatro meses, investigadores de la Policía y la Fiscalía adelantaron labores de seguimiento que incluyeron análisis de material fotográfico y videográfico, declaraciones de testigos y rastreo de líneas telefónicas, lo que permitió ubicar al presunto feminicida en el Valle del Cauca.

Alias ‘Chacho’ registra antecedentes judiciales por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto.

Una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín le imputó los delitos de feminicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.