Cooperativa de Caficultores de Andes descarta una liquidación y reporta activos de $186 mil millones

Medellín, Antioquia

La Cooperativa de Caficultores de Andes, Café de los Andes, descartó cualquier posibilidad de regresar a un proceso de liquidación y aseguró que avanza en la recuperación financiera y operativa de la organización, que permanece bajo toma de posesión por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

El agente especial para la toma de posesión, Luis Hernando Loaiza Gallego, explicó que el balance actual es positivo y que el trabajo realizado ha permitido superar las causales que dieron origen a la intervención.

“El informe que se tiene hoy en la cooperativa es positivo. Nos va llevando por la línea de levantar las causales de intervención, es decir, enervar esas causales, que es nuestro propósito y para el cual el Estado, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, me nombró”, afirmó.

Loaiza indicó que, aunque todavía deben adelantarse algunas acciones operativas, la meta es que la cooperativa vuelva a ser administrada por sus propietarios.

“Las causales están enervadas, pero habrá que seguir haciendo algunas acciones operativas y poner más a punto la organización para que sea devuelta a sus dueños naturales, que son sus asociados”, señaló.

La cooperativa ya no está en liquidación

El agente especial aclaró que la Cooperativa de Caficultores de Andes salió del proceso de liquidación el pasado 18 de diciembre, cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria expidió la resolución que permitió reactivar su operación tras un acuerdo con los acreedores.

“La cooperativa salió de la liquidación el pasado 18 de diciembre, a través de la resolución que expidió la Superintendencia. Ese acuerdo dijo: vamos a volver a la cooperativa a la operación y por eso hoy la tenemos en una toma de posesión; no estamos en liquidación”, explicó.

Patrimonio cercano a los $82.000 millones

Sobre la situación financiera, Loaiza informó que la cooperativa cuenta con activos por $186.000 millones, un patrimonio cercano a los $82.000 millones y aportes sociales por $36.339 millones, correspondientes a 3.907 asociados.

Además, aseguró que actualmente la entidad alcanzó el punto de equilibrio y dejó de registrar pérdidas, pese a las inversiones que se realizan para recuperar los puntos de compra de café y fortalecer la operación.

“Hoy la cooperativa tiene punto de equilibrio, no estamos dando pérdida, a pesar de que estamos haciendo inversiones muy altas para poner nuevamente los puntos de compra bonitos, elegantes, presentables y hacer todos los mantenimientos para que las cosas funcionen como deben funcionar”, indicó.

Recuperar la confianza de los caficultores

El principal reto, según el agente especial, ha sido recuperar la confianza tanto de los 3.907 asociados como de los demás caficultores que comercializan su producto con la cooperativa.

Para lograrlo, explicó, la estrategia ha sido ofrecer precios competitivos en la compra del grano.

“Hemos dado un buen precio en la compra de café. Ya hemos comprado 277.000 kilos con recursos propios que superan los $5.500 millones y nos hemos convertido, en cierta manera, en reguladores de precios en el mercado, porque eso hacía la cooperativa anteriormente”, concluyó.