Frisby España inicia operaciones el lunes 17 de agosto en Madrid

El portavoz de Frisby de España aseguró que se abrirán dos restaurantes en Madrid y Barcelona y reveló cómo se van a financiar. (Foto: Caracol Radio )

Frisby España iniciará sus operaciones comerciales este lunes 17 de agosto de 2026 bajo la marca “FRISBY”, en Madrid, en virtud de un acuerdo de ámbito nacional suscrito con la plataforma Uber Eats.

La compañía ha anunciado además la incorporación de nuevos socios a su capital social, así como la concesión de dos franquicias. Ambos anuncios aceleran su plan de desarrollo en el mercado español.

Según ha confirmado FRISBY ESPAÑA, además del primer punto de venta que iniciará su actividad este lunes, la compañía prevé abrir tres puntos de venta más antes de fin de año, uno de ellos con establecimiento físico abierto al público.

“Este lunes culmina una etapa y comienza otra: la de servir a los madrileños. Nuestro plan de desarrollo avanza con paso firme”, ha declarado Charles Dupont, portavoz de FRISBY ESPAÑA.

Por otro lado, la compañía ha informado que diversos procedimientos judiciales iniciados por FRISBY ESPAÑA siguen en marcha, y de que determinadas resoluciones en materia de reparación de daños y perjuicios frente a Frisby S.A. BIC se esperan para el próximo otoño.