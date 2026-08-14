El sogamoseño Juan Camilo Ostos será el nuevo director del Invías

Sogamoso

Caracol Radio conoció en primicia que Juan Camilo Ostos Romero será el nuevo director del Instituto Nacional de Vías, Invias. El jueves 13 de agosto le hicieron los exámenes médicos y se espera que en las próximas horas se posesione ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Ostos Romero nació en Sogamoso, es economista y especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás, con títulos de maestrías en Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid en España.

Se ha desempeñado en el sector público como viceministro de Transporte en el Gobierno de Iván Duque, director de estrategia de la fundación Ciudadanía en Acción (2016 -2018) y de la firma Lateral Consultores (2017 -2018), asesor de planeación y ejecución del Sistema Estratégico del Transporte Público de Neiva (2016) y auditor de economía y finanzas en la Contraloría General de Boyacá (2010).

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En 2026, fue candidato al Senado en la lista del Movimiento de Salvación Nacional que avaló la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la república y se desempeñó como líder del empalme en Transporte e Infraestructura del actual gobierno.

Se espera que con la llegada de este boyacense al Invías se puedan atender problemas históricos en la Transversal del Cusiana entre Boyacá y Casanare, la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso que el Consorcio BTS Autovia le devolvió buena parte del trazado al Gobierno Nacional, la Transversal del Sisga que comunica a Cundinamarca, Boyacá y los Llanos Orientales, la Transversal de Boyacá entre Puerto Boyacá y Páez que no ha sido terminada, entre otros muchos retos solo en Boyacá.