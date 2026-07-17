Por deudas de Coosalud, hospitales de Antioquia suspenderán atención a 100 mil usuarios

Antioquia

Por falta de pago, a partir de este viernes 17 de julio, varios hospitales públicos de Antioquia suspendieron la prestación de servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud.

La medida fue adoptada por los hospitales que dependen en gran medida de los recursos que gira la EPS y que, ante la falta de liquidez, ya no cuentan con la capacidad financiera para que 100.000 usuarios puedan acceder a consultas externas, controles médicos, procedimientos ambulatorios y otros servicios programados.

Los municipios más afectados por la deuda que asciende a los 290.000 millones de pesos están ubicados principalmente en en las subregiones del Bajo Cauca, Urabá, Suroeste y Occidente del departamento.

Crisis financiera

AESA explicó que Coosalud ha realizado algunos pagos parciales, aunque estos han resultado insuficientes para aliviar la crisis financiera de los hospitales.

“Las EPS normalmente cancelan la capitación durante los primeros diez días de cada mes. Sin embargo, a 17 de julio apenas comenzaron a realizar algunos giros, que en la mayoría de los casos solo corresponden entre el 30 % y el 50 % de lo adeudado. Los hospitales esperaban recibir el 100 % de esos recursos”, afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, Luis Hernán Sánchez.

AESA indicó que la suspensión del servicio no afectará los servicios de urgencias ni de hospitalización, los cuales continuarán operando con normalidad para garantizar la atención de los pacientes que requieran asistencia inmediata.

Ante el alarmanta panorama para el sistema de salud, hicieron un llamado a la EPS para que cumpla con sus obligaciones financieras y evite que la suspensión de los servicios ambulatorios se prolongue, una situación que podría agravar el acceso a la atención en salud para miles de afiliados en distintas regiones del departamento.