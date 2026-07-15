Más de 6.200 usuarios de Coosalud afectados por suspensión de servicios en La Playa de Belén

Yamil Velásquez, personero de La Playa de Belén y vicepresidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

La Personería de La Playa de Belén denunció la suspensión de servicios esenciales para los afiliados de Coosalud, una situación que mantiene afectados a más de 6.200 usuarios en este municipio de Norte de Santander.

De acuerdo con el personero Yamil Velásquez, desde la semana pasada fueron suspendidos servicios como la entrega de medicamentos y la atención de cuidadores para adultos mayores, debido, al parecer, a la terminación del contrato entre la EPS y la IPS Magreth.

“Desde la semana pasada hay una suspensión en los servicios básicos que presta la EPS Coosalud, principalmente el tema de entrega de medicamentos y el tema de cuidadores que prestan servicio a los adultos mayores aquí en el municipio”, explicó el personero en diálogo con Caracol Radio.

Según Velásquez, la suspensión estaría relacionada con presuntos incumplimientos en los pagos por parte de la EPS.

“La IPS, al parecer, no ha recibido unos pagos y a los cuidadores y enfermeros que prestan este servicio no se les ha cancelado. Por eso la IPS suspendió el servicio“, indicó.

El funcionario advirtió que el impacto es significativo, ya que cerca del 90 % de la población del municipio está afiliada a Coosalud.

“Estamos hablando de 6.200 usuarios que tiene la EPS en el municipio de La Playa", señaló.

Aunque la Personería se comunicó con la coordinación de Coosalud en Ocaña y recibió el compromiso de que el inconveniente sería solucionado durante el fin de semana, la situación continúa.

“Lo que me manifestaban nuevamente desde la coordinación era que estaban en una mesa de trabajo a nivel nacional en Bogotá, pero nos preocupa mucho que sigan avanzando los días y estos procedimientos, esta entrega de medicamentos y demás, afecte a tantas familias“, afirmó.

Velásquez aseguró que la suspensión representa una vulneración de derechos fundamentales, especialmente para los pacientes que requieren tratamientos permanentes y para los adultos mayores que dependen de un cuidador.

“Representa inicialmente una vulneración a sus derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, a la vida y a la integridad física”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a Coosalud para restablecer de manera inmediata los servicios y solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“El llamado es a Coosalud a restablecer de manera inmediata el servicio de salud, principalmente en el municipio de La Playa de Belén, y a la Superintendencia Nacional de Salud para que le ponga los ojos a esta situación y esto se pueda solucionar lo más pronto posible", concluyó.