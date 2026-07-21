Triple A anuncia suspensión de agua este 21 de julio en Barranquilla: ¿qué zona estará afectada?

El daño se registró en una tubería de conducción de 42 pulgadas.( Prensa Triple A. )

La empresa Triple A informó que este martes 21 de julio realizará trabajos de empalme en una red de acueducto de 12 pulgadas, como parte del proyecto de ampliación de la carrera 38 que ejecuta la Gobernación del Atlántico.

Las labores se desarrollarán en un tramo comprendido entre la carrera 38, desde la avenida Circunvalar, hasta el corregimiento de Juan Mina. Debido a la intervención, será necesario suspender temporalmente el servicio de acueducto en Juan Mina durante aproximadamente ocho horas.

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De acuerdo con la empresa, la interrupción del suministro comenzará a partir de las 10:00 de la mañana. Una vez finalicen los trabajos, el servicio será restablecido de manera gradual hacia las zonas afectadas.

Triple A pidió comprensión a los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que pueda generar esta intervención.