Familia de paciente con cáncer denuncia que el FOMAG les retiró apoyo para hospedaje en Barranquilla

La incertidumbre y la preocupación marcan los días de Liceth Sarmiento Fuentes, una paciente oncológica que permanece en Barranquilla mientras recibe tratamiento contra el cáncer.

Su esposo, Aloima Rafael Miranda, denunció que el operador logístico del FOMAG les habría suspendido el apoyo para el alojamiento, situación que los tiene al borde de abandonar el hotel donde permanecen y, en consecuencia, interrumpir las sesiones de radioterapia programadas en la Clínica General del Norte.

La pareja llegó a Barranquilla el pasado 15 de julio desde un corregimiento de Riohacha, La Guajira, para continuar el tratamiento médico de Liceth, quien inicialmente debía recibir quimioterapia, procedimiento que no pudo realizarse por falta de medicamentos.

Al día siguiente inició un ciclo de diez sesiones de radioterapia en la pelvis. Sin embargo, según el denunciante, a diferencia de una atención recibida en junio, cuando el FOMAG cubrió hospedaje, alimentación y transporte, en esta oportunidad el operador logístico les informó que debían asumir los costos del hotel con recursos propios.

“Hoy nos toca decirlo con dolor en el alma: mañana tendremos que salir del hotel y regresarnos para La Guajira, suspendiendo el tratamiento porque ya no contamos con los recursos necesarios para permanecer en Barranquilla”, afirmó Miranda. Agregó que el poco dinero con el que viajaron ya se ha destinado a alimentación, transporte y otros gastos derivados de la atención médica de su esposa.

12 años batallando

El esposo de la paciente relató que Liceth lleva más de 12 años enfrentando una dura batalla contra el cáncer. Inicialmente fue diagnosticada con cáncer de mama y posteriormente con cáncer de tiroides.

Con el paso del tiempo, la enfermedad hizo metástasis en el hígado, los pulmones y los huesos, afectando también la rodilla, la columna y recientemente la pelvis. Debido a su condición, fue pensionada por discapacidad total permanente.

“Mi esposa ha logrado vencer todas estas situaciones por la misericordia de Dios, pero ahora ha entrado en un proceso depresivo porque no esperábamos que nos negaran el apoyo para el hospedaje”, aseguró.

Miranda hizo un llamado al FOMAG, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las autoridades competentes para que intervengan en el caso y garanticen la continuidad del tratamiento de su esposa.

“Cualquier situación que se presente en la salud de mi esposa responsabilizo al FOMAG y al operador logístico. Lo único que pedimos es que le garanticen los apoyos que necesita para seguir luchando por su vida”, manifestó, al tiempo que aseguró que, de no recibir una respuesta, emprenderá las acciones legales necesarias para defender los derechos de la paciente.

¿Qué dice el Fomag?

Según el FOMAG, “se está gestionando el reconocimiento y la garantía del pago de los viáticos de la usuaria, toda vez que, de acuerdo con su diagnóstico y conforme a los derechos que le asisten, este beneficio es procedente”.

Asimismo, señalaron que “la usuaria requiere una estancia de quince (15) días para la continuidad de su atención médica. Debido a inconvenientes administrativos internos, el desembolso de los viáticos presentó una demora; sin embargo, se informa que el pago será realizado el día de mañana (21 de julio) por parte de la oficina central, entidad encargada de efectuar directamente dicho desembolso”.