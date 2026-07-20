Gobernación del Atlántico ofrece $20 millones de recompensa por asesinos de niña en Polonuevo

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables del asesinato de una niña de dos años ocurrido en el municipio de Polonuevo.

Los hechos se registraron en una panadería ubicada en el barrio Centro de Polonuevo.

De acuerdo con las autoridades, la menor se encontraba en el establecimiento comercial de propiedad de su madre cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó al lugar y disparó en varias ocasiones hacia el interior del negocio.

Uno de los proyectiles impactó a la niña en la cabeza. La menor fue auxiliada por la comunidad y trasladada inicialmente al hospital local, pero debido a la gravedad de la herida fue remitida a la Clínica Reina Catalina, en Baranoa, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Condenó el crimen

A través de un pronunciamiento oficial, Verano condenó el crimen y aseguró que la Gobernación del Atlántico está acompañando las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

El mandatario calificó el hecho como un acto cruel y cobarde, y afirmó que las autoridades trabajan para ubicar a los responsables en el menor tiempo posible.

El gobernador también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que contribuya al avance de las investigaciones y reiteró que los autores de este homicidio deberán responder ante la justicia.