Risaralda entra al top 5 de departamentos con menor desempleo en Colombia

Risaralda

De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el departamento cerró el año 2025 con una desocupación del 7,9 %, una reducción de 1,8 puntos porcentuales frente al 9,7 % registrado en 2024. Con este resultado, Risaralda se ubicó entre los cinco departamentos con menor desempleo del país y quedó por debajo del promedio nacional, que fue del 8,9 %.

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Las cifras oficiales también reflejan un mercado laboral más dinámico. La tasa de ocupación pasó del 54,1 % al 55,8 %, mientras que la tasa global de participación aumentó del 59,9 % al 60,5 %, lo que significa que más risaraldenses ingresaron al mercado laboral y una mayor proporción logró acceder a un empleo durante el último año.

Según el DANE, Risaralda es el quinto departamento con menor tasa de desempleo entre los 23 evaluados, superado únicamente por Nariño, Cauca, Huila y Antioquia.

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El informe también evidencia una recuperación sostenida del mercado laboral tras la pandemia. En 2020, la tasa de desempleo alcanzó el 14,6 %, mientras que cinco años después descendió hasta el 7,9 %, el nivel más bajo del periodo pospandemia. Este comportamiento coincide con otros indicadores económicos recientes, como el crecimiento del 3,2 % del PIB en 2025 y la ubicación de Risaralda entre los departamentos más competitivos del país, consolidando un panorama favorable para la economía regional.